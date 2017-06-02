Состав российской команды для конкурса "Полевая кухня" на АрМИ-2017 определится в июне

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кулинарный поединок лучших военных поваров и пекарей Вооруженных сил России состоится 6-8 июня в Вольске Саратовской области. По итогам соревнований определится сборная команда российских военных для участия в конкурсе "Полевая кухня" в рамках АрМИ-2017, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"По итогам соревнований, которые пройдут 6-8 июня на базе Военного института материального обеспечения - филиала Военной академии материально-технического обеспечения, определится сборная команда Вооруженных сил РФ, которой предстоит бороться на Армейских международных играх 2017 года за право называться сильнейшей среди команд военных поваров и хлебопеков в конкурсе "Полевая кухня", - сказал Булгаков.

В кулинарном поединке примут участие около 60 военных поваров, коков и пекарей, из которых будут определены лучшие в профессии. Свои команды на соревнования выставили военные округа и флоты, ВКС, РВСН, ВДВ, 12-е Главное управление Минобороны, а также Вольский военный институт, 100-й отдельный полк обеспечения и Росгвардия.

Булгаков рассказал, что в финале поединка поварам из продуктовой корзины в составе 38 наименований предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, а также напиток. Второй обед повара должны приготовить в соответствии с меню, в котором значатся сельдь с винегретом, салат "Вкусный", борщ флотский, рассольник, жаренная рыба с рисовой кашей, антрекот с запеченным картофелем и сыром, морс из клюквы и компот из сушенных фруктов. Пекарям предстоит выпечь армейский хлеб весом около килограмма и не менее 10 хлебобулочных изделий (булочки, круассаны, пирожки, ватрушки, кренделя, рогалики).

Также специалисты продовольственной службы должны будут выполнить упражнения по стрельбе из штатного оружия.

Булгаков сообщил, что участие в конкурсе подтвердили восемь стран СНГ и дальнего зарубежья, Минобороны РФ ожидает положительного ответа на приглашения и от других государств.

"Уже точно соперниками сборной Вооруженных сил России в кулинарных поединках на АрМИ-2017 будут военные повара и пекари из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Монголии, Сербии, ЮАР, Ирана и Израиля, они подтвердили участие в конкурсе. Мы ожидаем соперников и из других стран", - сказал Булгаков.

По его словам, конкурсы "Полевая кухня", "Рембат", "Мастера автобронетанковой техники", "Военное ралли" и "Мастер-оружейник" способствуют "укреплению международного сотрудничества и дружбы народов, повышают уровень боевой подготовки и авторитет специалистов материально-технического обеспечения среди воинских профессий".

В прошлом году лучшими поварами стали российские военные, призовые места заняли сборные Китая и Казахстана.