Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России

ТАСС/Минобороны РФ

Центральный военный округ опубликовал кадры первых учебно-боевых пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на учениях за пределами РФ.

Расчеты комплексов впервые уничтожили скопление "боевиков" на антитеррористических маневрах стран СНГ в Таджикистане "Душанбе-Антитеррор - 2017".

По данным пресс-службы округа, стартовые позиции российских "Искандер-М" находились на полигоне Ляур (Таджикистан) в 140 км от цели. Баллистическая ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели.

Для участия в учениях комплексы "Искандер-М" были авиацией переброшены в Среднюю Азию из Оренбургской области.