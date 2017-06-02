Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России

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Центральный военный округ опубликовал кадры первых учебно-боевых пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на учениях за пределами РФ.
Расчеты комплексов впервые уничтожили скопление "боевиков" на антитеррористических маневрах стран СНГ в Таджикистане "Душанбе-Антитеррор - 2017".
По данным пресс-службы округа, стартовые позиции российских "Искандер-М" находились на полигоне Ляур (Таджикистан) в 140 км от цели. Баллистическая ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели.
Для участия в учениях комплексы "Искандер-М" были авиацией переброшены в Среднюю Азию из Оренбургской области.