Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России

Армия и ОПК
2 июня, 11:12 UTC+3

Баллистическая ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС/Минобороны РФ

Центральный военный округ опубликовал кадры первых учебно-боевых пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на учениях за пределами РФ.

Смотрите также

"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"

Расчеты комплексов впервые уничтожили скопление "боевиков" на антитеррористических маневрах стран СНГ в Таджикистане "Душанбе-Антитеррор - 2017".

По данным пресс-службы округа, стартовые позиции российских "Искандер-М" находились на полигоне Ляур (Таджикистан) в 140 км от цели. Баллистическая ракета, набрав высоту более 100 км, поразила замаскированный штаб и тренировочный лагерь условных боевиков. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели.

Для участия в учениях комплексы "Искандер-М" были авиацией переброшены в Среднюю Азию из Оренбургской области.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
2
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
3
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
Скончался подросток, получивший ожоги в лифте дома в Златоусте
6
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
7
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
Темы дня
Загрузка...
Реклама