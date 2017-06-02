Проверка готовности властей и "оборонки" работать в военных условиях продолжится

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ продолжит проверять готовность властей и оборонных предприятий к работе в условиях военного времени, в будущем будет проведена комплексная мобилизационная тренировка. Об этом сообщил в пятницу глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В рамках подготовки к комплексной мобилизационной тренировке продолжим проверку федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса по переводу на работу в условиях военного времени", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
По словам министра, в летнем периоде обучения, который начался 1 июня, военные уделят особое внимание практической подготовке - выполнению нормативов по налету, пребыванию экипажей кораблей и подлодок в море, прыжкам с парашютом.
"Необходимо добиться высокой эффективности подготовки органов управления, соединений и воинских частей. На учениях войска должны отрабатывать действия в сложной обстановке, максимально используя современный боевой опыт", - заявил Шойгу.
Он напомнил, что завершающим мероприятием боевой учебы станут совместные с Белоруссией стратегические учения "Запад-2017".
В ходе зимнего периода обучения, который прошел в Вооруженных силах России с декабря минувшего года по апрель, было проведено "свыше 1,5 тысячи основных мероприятий подготовки войск", добавил глава Минобороны.