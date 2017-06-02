Тральщик "Алатау" пополнил состав ВМС Казахстана

АСТАНА, 2 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Тральщик "Алатау" введен в состав Военно-морских сил Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"В городе Актау в торжественной обстановке состоялось поднятие военно-морского флага на новом боевом минно-тральном корабле "Алатау". Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего ВМС Вооруженных сил Казахстана вице-адмирала Жандарбека Жанзакова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Алатау" построен в России. Корабль предназначен для защиты от мин акваторий баз, гаваней и прибрежной части экономической зоны. Полное водоизмещение составляет около 139 тонн, длина достигает 31,5 м, ширина составляет 6,5 м. В автономном плавании тральщик может находиться до семи суток, он способен преодолевать 650 миль, скорость хода достигает 12 узлов.

Судно оснащено переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла-1М", тральным оборудованием (в состав которого входят акустический и контактный тралы), автономным и управляемым подводными аппаратами, автоматизированной системой управления противоминными действиями, выдвижной гидроакустической системой миноискания.