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Шойгу: экипировка "Ратник" превосходит зарубежные аналоги по бронезащите

Армия и ОПК
2 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Глава военного ведомства отметил, что будет рассмотрен вопрос дальнейшего совершенствования боевой экипировки

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экипировка "Ратник" превосходит зарубежные аналоги по бронезащите, а отечественные опережает по всем параметрам в два - три раза. Об этом в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"Отмечу, что по своим характеристикам боевая экипировка превосходит существующие отечественные аналоги в два - три раза. Более того, она не только не уступает зарубежным образцам, но и по ряду позиций опережает их. В первую очередь по средствам бронезащиты", - сказал он.

Шойгу напомнил, что в соответствии с поручением президента России с 2014 года в войска ежегодно поступает 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник".

"В результате обеспеченность соединений и воинских частей постоянной готовности современным боевым снаряжением в среднем составляет 42%", - добавил он.

Глава военного ведомства отметил, что в ходе селекторного совещания будет рассмотрен вопрос дальнейшего совершенствования этой экипировки.

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