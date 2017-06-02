Начато изготовление первых агрегатов для самолета Ту-160

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Оборонная промышленность начала изготовление первых агрегатов ракетоносца Ту-160, производство которого возрождается в России. Об этом в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета", - сказал он.

Шойгу напомнил, что для поддержания потенциала и развития группировки дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолетов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

"На майском совещании в Сочи с руководством Министерства обороны и представителями ОПК президент России вновь подчеркнул актуальность этих задач и дал соответствующие поручения. Сегодня обсудим шаги по их реализации", - подчеркнул Шойгу.

Также на селекторном совещании в Минобороны обсудят повышение исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.