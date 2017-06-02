Парламентарии на полигоне Алабино выполнили нормативы по огневой подготовке

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты, сенаторы и госслужащие в последний день учебно методических занятий с офицерами запаса на полигоне Алабино выполняли нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники занятий вели стрельбу из пистолетов Макарова, пулеметов и автоматов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова и ручных противотанковых гранатометов. Также у участников сборов была возможность опробовать оружие, снятое с вооружения (винтовка Мосина, ручные пулеметы Дегтярева, самозарядные карабины Симонова). Также парламентариям доверили управление танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-2, грузовыми автомобилями "КамАЗ" и "Урал".

В первый день участники сборов выполняли нормативы по физподготовке в спортивном центре ЦСКА, во второй день в Военной академии Генштаба им был прочитан курс лекций по военной политике государства, основам стратегии и оперативного искусства современных Вооруженных сил, а также показана учебно-материальная база академии.

Член фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин высоко оценил занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, которые, по его мнению, имеют большое значение для патриотического воспитания молодежи. "Чем больше таких мероприятий будет проводиться у нас в стране, чем больше мы будем о них говорить, тем больше молодежи будет заинтересовано быть ближе к армии, будет желать одеть военную форму. Ожидание того, что ты патриотичен, что у тебя есть желание послужить для страны по первому зову президента России - это самое главное, что дают такие мероприятия", - сказал он.