Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году

АРСЕНЬЕВ /Приморский край/, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года", - сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".

Как пояснил замминистра, необходимо было проверить, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в правительство России.

Борисов также сообщил, что ведомство рассмотрит закупку новейших многоцелевых вертолетов Ка-62.

"Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо встанет на крыло и будет летать. Будем смотреть", - сказал Борисов в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс".

Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены.

Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.