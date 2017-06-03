Четыре подлодки проекта "Антей" до 2025 будут вооружены ракетами "Калибр"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует до 2025 года провести для Тихоокеанского флота модернизацию четырех атомных подлодок проекта 949А "Антей", вооружив их ракетами "Калибр". Об этом заявил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

"Предусмотрен ремонт с модернизацией многоцелевых атомных подводных лодок 949-го проекта. Старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя в том числе в сирийском конфликте", - сказал Борисов .

Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования. "По сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества", - отметил он.

"Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения. Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она будет выходить, обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018 - 2025 годы", - уточнил замглавы военного ведомства.

По его словам, завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства.

"Завод будет строить целую плеяду кораблей, в том числе для освоения северного шельфа - это газовозы и прочие вспомогательные суда. Мы также имеем планы использовать новые возможности завода для строительства крупнотоннажных судов для вспомогательного флота Минобороны", - добавил Борисов.