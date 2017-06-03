Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) из Ростовской области были подняты по тревоге и переброшены на астраханский общевойсковой полигон Ашулук. Об этом сообщает пресс-служба округа.
"Всего к проверке боевой готовности 150-й мотострелковой дивизии привлечено более 2 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники", - сообщили в пресс-службе ЮВО.
К проверке боевой готовности подразделений мотострелков из Ростовской области привлечены силы военно-транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
"Самолетами Ил-72 личный состав мотострелкового соединения переброшен на полигон Ашулук. Кульминацией проверки мероприятий боеготовности подразделения станет проведение тактического учения", - сообщили в ЮВО.