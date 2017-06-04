Минобороны: РФ готова строить коалицию против террора со всеми заинтересованными странами

СИНГАПУР, 4 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Россия готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами ради создания широкой антитеррористической коалиции, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на международной конференции "Шангри-Ла диалог".

Он подчеркнул, что ни одна страна сегодня не может считать себя абсолютно защищенной от действий террористов. Фомин напомнил, что комплексную программу действий по борьбе с террором предложил президент РФ Владимир Путин на саммите Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.

Суть этой программы, напомнил замглавы Минобороны, заключается "в создании широкой международной антитеррористической коалиции, которая могла бы сплотить в своих рядах разные силы на основе общих ценностей и международного права, руководствуясь принципами Устава ООН". Москва "готова работать на этом направлении со всеми без исключения заинтересованными странами", заверил Фомин.

Замглавы Минобороны напомнил об успехах, достигнутых Россией в борьбе с терроризмом и примирении враждующих сторон в Сирии. "После проведения успешной операции по освобождению Алеппо потенциал террористов был существенно подорван", - подчеркнул Фомин, отметив, что сейчас приоритетом для Москвы являются "укрепление режима прекращения боевых действий и создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сторон".

Фомин отметил, что на переговорах в Астане удалось договориться о создании зон деэскалации в Сирии, что позволит обеспечить в эти районы беспрепятственный гуманитарный доступ и создаст условия для безопасного возвращения беженцев. Более 1,5 тысячи поселений присоединились к режиму прекращения огня в Сирии благодаря усилиям российских специалистов, напомнил он.

Замминистра обороны подчеркнул, что в Москве решению гуманитарных проблем в Сирии уделяют "особое внимание". Он напомнил об операциях по разминированию в Алеппо и Пальмире, а также о том, что более 22 тысяч сирийцев уже получили медицинскую помощь от российских врачей.