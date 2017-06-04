В парке "Патриот" создан огневой центр для тренировок со стрелковым оружием

КУБИНКА, Московская область. 4 июня. /ТАСС/. Многофункциональный огневой центр (МОЦ) создан в преддверии открывающегося 1-го чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в Парке культуры и отдыха "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Центр позволяет проводить занятия по всем видам стрелкового оружия, есть возможности для стрельбы из гранатометов, боевого гранатометания. Он дает возможность применять оружие на дальность от 25 до 2,5 тыс. метров как днем, так и ночью", - отметил он.

"На базе МОЦ в дальнейшем будут проводиться соревнования различного уровня, а также мероприятия боевой подготовки", - сказал генерал. По его оценке, Центр оснащен "самыми современными средствами видеонаблюдения, которые позволяют объективно оценивать результаты выполнения упражнений".

Горбатенко отметил, что МОЦ был подготовлен и введен в строй в кратчайшие сроки. "По своим размерам и масштабам он не имеет аналогов ни в России, ни в мире", - отметил он.

В свою очередь президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин отметил, что большинство участников российских команд на чемпионате - гражданские лица, представляющие Федерацию. "Есть также команды силовых структур, в частности, команда девушек из Рязанского училища ВДВ", - отметил он.

Вопросы безопасности

Говоря об обеспечении безопасности в ходе соревнований, он отметил, что в парке "Патриот" созданы все условия для "контроля движения оружия от момента появления стрелка на его территории до момента его убытия". "В инфраструктуре МОЦ предусмотрены все условия для хранения оружия. Есть комната хранения оружия, оснащенная самыми современными техническими средствами. Емкость этого помещения достаточно большая. У нас уже сейчас, в этот момент хранится около 500 единиц стрелкового оружия. Это оружие как спортсменов, так и парка "Патриот", - отметил он.

"Все вопросы обеспечения безопасности обращения с оружием и боеприпасами, которое находится на руках спортсменов, решены, и позволяют обеспечить безопасность и стрелков - участников соревнований, и граждан, находящихся на территории парка", - сказал генерал.

МОЦ позволяет полностью обеспечить безопасность стрельбы из длинноствольного нарезного оружия, сообщил председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух.

"Существуют очень жесткие правила безопасности при стрельбе из длинноствольного нарезного оружия. Высочайшие требования к стрельбищам обеспечить не так просто, стрелковый комплекс парка "Патриот" позволяет это сделать", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу Первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

По словам Кондруха, сегодня 102 страны мира развивают этот вид спорта. При этом еще 10 стран подали заявки в Международную конфедерацию по практической стрельбе.

"Получить право проведения чемпионата мира - это, конечно, престижно, если на это претендуют сто стран. Мы гордимся тем, что Россия получила право провести этот чемпионат", - подчеркнул Кондрух.

Он добавил, что в новейшей истории было проведено уже два десятка соревнований по стрельбе из пистолета и 15 из ружья. Чемпионат по практической стрельбе из карабина проходит впервые.

Доступ всем желающим

МОЦ будет использоваться не только для боевой подготовки, но и для любительских стрельб гостей парка, сообщил директор парка "Патриот" Сергей Мирошниченко.

"В этом году у нас запланировано более тысячи практических мероприятий. Чемпионат по практической стрельбе из карабина - одно из знаковых. Многофункциональный огневой центр будет использоваться и в интересах личного состава по боевой подготовке, и для проведения различных соревнований", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу Первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

По словам Мирошниченко, в администрацию парка "Патриот" уже поступило достаточное количество предложений по проведению различных мероприятий региональных организаций и других структур. "Огневой центр органично вписался в структуру парка "Патриот". Он будет приносить радость и удовольствие нашим посетителям, можно будет приезжать сюда с семьями, в том числе пострелять", - сказал Мирошниченко.