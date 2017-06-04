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Российские военные в Приднестровье провели антитеррористические учения

Армия и ОПК
4 июня, 20:55 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Группы условных экстремистов пытались заложить взрывные устройства на военных объектах, захватить заложников из числа военнослужащих и гражданского персонала на территории воинской части

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ТИРАСПОЛЬ, 4 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ) провела учения по противодействию терроризму. Об этом сообщили журналистам в штабе соединения.

"По замыслу учения, группы условных экстремистов пытались заложить взрывные устройства на объектах военной инфраструктуры, захватить заложников из числа военнослужащих и гражданского персонала на территории воинской части. Условные террористы были обнаружены, и по сигналу тревоги дежурные силы выступили на их перехват", - проинформировали в штабе ОГРВ. После блокирования "экстремистов" им было предложено сложить оружие, на что противник ответил отказом. Снайперы и пулеметчики нанесли огневое поражение авангарду врага, а затем под прикрытием бронетранспортера была ликвидирована основная группа нападавших.

Подобные антитеррористические тренировки проводятся регулярно и нацелены на полное исключение возможности проведения террористических актов против российских военнослужащих в непризнанной республике и на охраняемых объектах, уточнили в штабе ОГРВ.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В этом году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в регионе, которая считается одной из самых успешных: за все эти годы здесь не было зафиксировано ни одной вспышки насилия, не гибли люди. Молдавские власти предлагают заменить миротворцев на гражданских наблюдателей, но в Приднестровье выступают категорически против этого, так как считают их гарантией своей безопасности.

В Приднестровье также находится ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которая помогает обеспечивать проведение миротворческой операции и охраняет склады с боеприпасами вблизи села Колбасна, оставшиеся после распада СССР. Их утилизация и вывоз были заблокированы Тирасполем в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

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