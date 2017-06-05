На учениях в Амурской области обезвредили условных боевиков, напавших на Зейскую ГЭС

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) во время антитеррористических учений на Зейской ГЭС в Амурской области нейтрализовали условных боевиков, которые по легенде напали на объект и взяли в заложники несколько сотрудников, и обезвредили взрывное устройство, сообщила пресс-служба ВВО.

"По легенде учения, неизвестными лицами была предпринята попытка вооруженного нападения на Зейскую гидроэлектростанцию. На территории Зейской ГЭС условными преступниками захвачены и удерживались в качестве заложников несколько сотрудников гидроэлектростанции. На одном из этапов учения группа условных террористов предприняла попытку прорыва на объект ГЭС, охрану которого осуществляли военнослужащие подразделений антитеррора объединения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Завязался учебный бой, во время которого нападавших нейтрализовали. Кроме того, саперы мотострелкового соединения ВВО, входящие в группу антитеррора, обезвредили оставленное условными террористами взрывное устройство.

На учениях также отрабатывались отражение вооруженного нападения на здание отдела полиции, обезвреживание условных террористов, освобождение заложников и оказание им медицинской и психологической помощи, а также тушение условного пожара.

В межведомственных антитеррористических учениях участвовали военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, представители УФСБ России по Амурской области, УМВД, ФСО, ГУ МЧС, УФСИН и другие силовые ведомства региона.