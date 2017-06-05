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Участники учений "Славянское братство" будут действовать в составе единого подразделения

Армия и ОПК
5 июня, 13:03 UTC+3 /Белоруссия/ 5, июня. /ТАСС

Многонациональная батальонная тактическая группа состоит из четырех ротных тактических групп, включающих взводы российских, белорусских и сербских военных

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ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 5 июня. /ТАСС/. Участники антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" впервые за время проведения маневров будут действовать в составе единого многонационального подразделения. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Впервые в трехлетней истории проведения совместных тактических учений "Славянское братство" сегодня сформирована многонациональная батальонная тактическая группа, в которую включены национальные воинские контингенты стран - участниц маневров (России, Белоруссии и Сербии - прим. ТАСС)", - сказал он, напомнив, что ранее на учениях в России и Сербии страны отрабатывали задачи по борьбе с терроризмом, действуя в составе национальных контингентов.

Сгибнев пояснил, что многонациональная батальонная тактическая группа состоит из четырех ротных тактических групп, включающих взводы российских, белорусских и сербских военных. "Командиром первой роты стал российский офицер, второй роты - сербский, третьей и четвертой рот - белорусские офицеры", - уточнил он.

По словам Сгибнева, в маневрах участвуют батальон Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России численностью более 300 человек, усиленный отдельный десантно-штурмовой батальон Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии (больше 400 человек) и парашютно- десантная рота специальной бригады Вооруженных сил Сербии (50 человек). Также задействованы несколько военно- транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.

"Рабочий язык на учениях для личного состава многонациональной батальонной тактической группы и штаба руководства - русский, но на всякий случай к маневрам от российской стороны привлечены несколько переводчиков с сербского", - отметил Сгибнев.

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