Большой десантный корабль "Иван Грен" возобновил заводские ходовые испытания на Балтике

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КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Большой десантный корабль "Иван Грен" прибыл на сдаточную базу в Балтийске Калининградской области для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.
"Иван Грен" 3 июня перешел с завода в Калининграде на сдаточную базу в Балтийске для продолжения программы заводских ходовых испытаний", - сказал он, напомнив, что подобные испытания корабля в октябре 2016 года были прерваны из-за проблем в штатной системе размагничивания корпуса.
Ранее ТАСС со ссылкой на директора по управлению проектами завода "Янтарь" Романа Федюнина сообщал, что испытания корабля возобновятся в июне.
Михайлов рассказал, что "в заводских условиях была произведена отладка системы размагничивания корабля, проблемы которой возникли не по вине судостроителей". В ближайшие дни "Иван Грен" совершит очередной выход в море для продолжения испытаний, заявил он, не уточнив при этом, сколько продлятся испытания.
"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012-го, заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. "Петр Моргунов" станет вторым кораблем этого проекта, который построит "Янтарь". Он должен быть передан флоту в 2018 году.
"Иван Грен" вмещает, 13 основных танков, 36 БТР или 300 десантников. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два вертолета Ка-29.