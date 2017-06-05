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Посещение ракетного крейсера "Варяг" вызвало ажиотаж у жителей Гонконга

Армия и ОПК
5 июня, 15:25 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Гонконг станет последним иностранным портом в дальнем походе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга"

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Сотни жителей Гонконга, представители русской диаспоры, китайские моряки и журналисты побывали на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг". На корабле был проведен день открытых дверей, вызвавший ажиотаж среди местного населения.

Желающим увидеть флагман Тихоокеанского флота РФ пришлось выстоять огромную очередь в морском терминале "Кай Так", у которого обычно швартуются океанские круизные лайнеры. 

"Варяг" причалил туда утром 5 июня, проследовав через гавань Виктория. Ранее со 2 июня корабль стоял на рейде в местной акватории.

"Гонконг станет последним иностранным портом в ходе длившегося более двух месяцев дальнего похода отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга". Во вторник корабли возьмут курс на Владивосток", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС командир отряда гвардии капитан второго ранга Алексей Ульяненко.

"Цели визита - развитие военно-морского сотрудничества с Китайской Народной Республикой, специальным административным районом Гонконг, отдых экипажа", - отметил командир. Он подчеркнул, что "российские военные моряки делают все необходимое для укрепления дружбы, партнерства и сотрудничества между народами наших стран в интересах мира и безопасности в регионе".

В ходе своего пребывания моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования расквартированного здесь гарнизона Народно-освободительной армии Китая, генеральным консулом РФ в Гонконге Александром Козловым, осмотрели достопримечательности города.

Отряд выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана. Корабли покинули Владивосток 1 апреля и за два месяца совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манилы (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Танджунг-Приок (Индонезия). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско- Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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