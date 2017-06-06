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Боевые корабли ТОФ покинули Гонконг

Армия и ОПК
6 июня, 7:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

В рамках визита моряки посетили исторические места, ознакомились с достопримечательностями иностранного порта, а также провели ряд товарищеских спортивных матчей

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" во вторник покинул Гонконг, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В рамках визита тихоокеанцы встретились с представителями командования Военно-морских сил Национальной освободительной армии Китая (НОАК). Моряки посетили с экскурсиями исторические места и ознакомились с достопримечательностями иностранного порта, провели ряд товарищеских спортивных матчей. 5 июня "Варяг" был открыт для посещения военнослужащими ВМС НОАК, жителями и гостями Гонконга, в течение дня корабль посетило более двух тысяч человек", - сообщил Матвеев.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота находится в дальнем походе с 1 апреля. Корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур) и Таджунг-Приок (Индонезия). Поход продлится более двух месяцев, основная его цель - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно- морского сотрудничества со странами АТР.

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