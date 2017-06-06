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Шойгу проверил несение дежурства боевыми расчетами РЛС "Воронеж-ДМ" в районе Енисейска

Армия и ОПК
6 июня, 9:03 UTC+3 ЕНИСЕЙСК ЕНИСЕЙСК, /Красноярский край

В ходе тренировки для боевых расчетов смоделировали максимально сложные условия радиолокационной обстановки

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ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/. 6 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня проверил несение дежурства боевыми расчетами новейшей радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-ДМ", которая дислоцирована в районе города Енисейска Красноярского края.

В ходе тренировки с помощью специального программного обеспечения для боевых расчетов смоделировали максимально сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств.

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©  Виталий Кузьмин

Чем российская армия способна засечь противника

Были отработаны жесткие нормативы по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.

Министру доложили, что для повышения профессиональной подготовки офицеров боевые расчеты РЛС "Воронеж-ДМ" ежедневно проводят регулярные учебные тренировки на специализированных учебно-тренажерных комплексах. Кроме того, проводятся тренировки по отработке действий боевых расчетов при возникновении аварийных ситуаций техногенного характера.

РЛС "Воронеж-ДМ" в конце прошлого года была поставлена на опытно-боевое дежурство, на боевое дежурство ее планируется поставить до конца 2017 года.

Вопросы экологии

Министру обороны также доложили, что тщательно прорабатывая вопрос о месте размещения РЛС "Воронеж-ДМ", Космические войска во взаимодействии с региональными органами власти исходили, прежде всего, из необходимости исключить электромагнитное загрязнение среды, способное нанести вред здоровью населения на прилегающих территориях. Для этого, в строгом соответствии с действующими нормативно- техническими документами, совместно были проведены расчеты и согласования границ так называемых "санитарно-защитных зон" и "зон ограничения застройки".

В самих РЛС, в целях минимизации воздействия на окружающую природную среду, реализованы режимы функционирования с пониженной мощностью излучения (так называемые "энергосберегающие режимы").

С момента первого выхода в эфир профессионально подготовленными специалистами ведется регулярный инструментальный контроль уровней электромагнитного излучения (ЭМИ) на прилегающих к объекту территориях, в ближайших населенных пунктах, на технической позиции объекта. Результаты проведенных измерений уровней ЭМИ на этих территориях показывают, что они меньше предельно допустимых уровней, заданных требованиями действующих нормативно-технических документов, определяющих электромагнитную безопасность передающих радиотехнических объектов.

В проектной документации объектов, прошедшей государственную экспертизу, предусмотрены комплексные меры технического и организационного характера, обеспечивающие его безопасное функционирование при взаимодействии с окружающей средой.

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