Подготовка к международному авиационно-космическому салону МАКС-2017. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля 2017 года в Жуковском на территории транспортно-выставочного комплекса "Россия".
В мероприятии принимают участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов и генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин.