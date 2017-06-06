Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы РФ над Балтийским морем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"6 июня около 10:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота", - говорится в сообщении.
"Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение", - уточнили в Минобороны.
После удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.