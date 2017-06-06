МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Вертолеты России" представят на МАКС-2017 арктический вертолет - Ми-8АМТШ. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор авиасалона Александр Левин.

"Увидите на салоне", - сказал он, отвечая на вопрос.

По словам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова, этот вертолет не был показан на параде Победы 9 мая из-за погоды.

"Но первые Ми-8АМТШ уже поступили на вооружение Министерства обороны Российской Федерации. Это машины не имеющие аналогов, потому что западные вертолеты не могу работать в таких условиях", - отметил он.

По словам Кладова, российские специалисты испытывали в Арктике иностранный вертолет AgustaWestland AW189.