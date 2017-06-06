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Контракт на поставку Су-35 Индонезии согласован

Армия и ОПК
6 июня, 14:28 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Подписание соглашение состоится в этом году, сообщил директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Контракт на поставку Су-35 Индонезии согласован, подписание будет в этом году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Контракт на поставку Су-35 Индонезии согласован, в этом году будет (подписание - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует подписать контракт с Россией на поставку 10 многоцелевых истребителей Су-35.

Российские вооружения широко используются армией Индонезии. ВВС страны эксплуатируют истребители Су-27 и Су-30. Истребители Су-35 должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года.

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