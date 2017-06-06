Авиасалон МАКС пока не планируется переносить из Жуковского

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Решений о переносе проведения авиасалона МАКС из Жуковского нет, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"Пока на сегодняшний день никаких конкретных решений нет", - сказал он.
В то же время по словам Бочарова, действительно обсуждаются вопросы переноса места проведения авиасалона, но к этому месту предъявляются требования по транспортной доступности и готовности инфраструктуры.
"Действительно есть предложения по другим местам проведения, в принципе, еще раз повторю, должно быть найдено максимально эффективное место. Любая локация, любая площадка должны рассматриваться как возможность к применению. Мы видим, что по возможности переезда существуют вопросы, связанные с инвестированием, связанные с транспортной логистикой, со сроками, что очень важно, это должна быть другая пропускная способность, доступная инфраструктура. Все эти вопросы сейчас обсуждаются", - сказал он.