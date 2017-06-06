Экипажи истребительного полка МиГ-29 подняты по тревоге на учениях в Курской области

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-29 Курского авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) приведены в высшую степень боевой готовности и подняты по тревоге в рамках начавшегося двустороннего учения войск ПВО и авиации округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
"На первом этапе учения летчики эскадрильи МиГ-29СМТ отразят массированный налет авиации условного противника на стратегически важные объекты инфраструктуры с последующим перебазированием на запасные аэродромы", - рассказали в ЗВО.
Летчикам предстоит оперативно вылететь с аэродрома, провести воздушную разведку, обнаружить цели и уничтожить авиацию условного противника. На втором этапе учения экипажам дежурных сил эскадрильи МИГ-29СМТ предстоит преодолеть систему ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным воздушным и наземным целям.
Двустороннее учение войск ПВО и авиации округа продлится до 9 июня. В маневрах задействовано более 300 военнослужащих, свыше 150 единиц военной и специальной техники.