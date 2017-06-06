Большой противолодочный корабль "Североморск" завершил восьмимесячный дальний поход

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МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Североморск" выполнил задачи дальнего похода и прибыл в главную базу Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Сегодня в главной базе Северного флота состоялась встреча большого противолодочного корабля "Североморск", выполнившего задачи дальнего похода, продолжавшегося около восьми месяцев", - говорится в сообщении.
Как отметил на встрече экипажа командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, дальний поход большого противолодочного корабля уникален как по масштабам решаемых задач, так и по географическим маршрутам. "Экипаж "Североморска" в ходе дальнего похода решал боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, противодействовал пиратству, участвовал в международных учениях, совершил круговой обход Африканского континента", - приводит пресс-служба слова Евменова.
Поход отряда кораблей начался 15 октября 2016 года. Три месяца экипаж "Североморска" выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в акватории Средиземного моря. В середине января "Североморск" отправился в дальнее плавание, через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
Экипаж корабля представил российский флот в международном военно-морском учении "Аман-2017", которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана. Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо- Верде). За время похода моряки также совершали деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Лиссабон (Португалия). Всего большой противолодочный корабль прошел более 40 тысяч морских миль.