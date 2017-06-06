МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 России перехватил над Баренцевым морем рядом с границей РФ противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион". После безопасного сближения норвежский самолет изменил курс и ушел в сторону от российской границы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, около 12:30 мск средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, летевший вдоль госграницы РФ с выключенным транспондером.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион", - уточнили в Минобороны.
"После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром", - добавили в военном ведомстве.
Это уже второй случай перехвата российскими истребителями самолета НАТО за 6 июня. Ранее Минобороны сообщило о полете рядом с границей России стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил США.
Он был замечен в 10:00 мск над нейтральными водами Балтийского моря. Поднятый на перехват истребитель Су-27 сблизился с американским самолетом и идентифицировал его, после чего B-52 изменил курс и ушел в сторону от госграницы.