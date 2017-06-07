В Приамурье более тысячи военнослужащих подняли по тревоге для проверки боеготовности

"Ъ": Кудрин рекомендует сократить на 30% число госслужащихЭкономика и бизнес 7 июня, 5:24
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию СШАПолитика 7 июня, 5:12
Двум фанатам сборной Англии пожизненно запрещено посещать матчи за нацистские жестыСпорт 7 июня, 4:59
Путин: Россия предоставила убежище Сноудену как борцу с нарушениями прав человекаПолитика 7 июня, 4:45
WP: Трамп просил директора нацразведки отвлечь внимание ФБР от ФлиннаМеждународная панорама 7 июня, 4:23
СМИ: Джошуа освобожден от обязательной защиты титула ради боя-реванша с Владимиром КличкоСпорт 7 июня, 3:53
Иванов: закон о жестоком обращении с животными могут принять до конца летней сессииОбщество 7 июня, 3:49
ABC: глава минюста США готов уйти в отставку из-за разногласий с ТрампомМеждународная панорама 7 июня, 3:42
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессыПолитика 7 июня, 3:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Проверка боеготовности началась в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области: более 1 тыс. военнослужащих были подняты по учебной тревоге, сообщила сегодня пресс-служба округа.
"Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач. В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника", - сказали в пресс-службе.
К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.