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В Приамурье более тысячи военнослужащих подняли по тревоге для проверки боеготовности

Армия и ОПК
7 июня, 4:38 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 7, июня. /ТАСС

К маневрам привлечено около 100 единиц техники

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Проверка боеготовности началась в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области: более 1 тыс. военнослужащих были подняты по учебной тревоге, сообщила сегодня пресс-служба округа.

"Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач. В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника", - сказали в пресс-службе.

К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.

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