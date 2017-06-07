Шойгу предложил подписать "дорожную карту" военного сотрудничества между Россией и Китаем

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать "дорожную карту" развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы.

"Наши эксперты подготовили "дорожную карту" развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", - сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

"Важно, что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", - отметил Шойгу. Он подчеркнул, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности".

По оценке Шойгу, отношения России и Китая "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются". Этому способствуют отношения лидеров двух государств, подчеркнул министр. "Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе в текущем году", - сказал Шойгу.

Он с удовлетворением вспомнил встречу с китайским коллегой и совместную работу в ноябре прошлого года в Пекине во время проведения 21-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. "Тогда же мы провели переговоры по перспективам нашего военного сотрудничества, взаимодействию военных ведомств", - сказал Шойгу, выразивший уверенность, что "сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства".