Военные РФ и Китая в 2017 году проведут совместные мероприятия

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Китайские и российские военные в этом году планируют провести масштабные совместные мероприятия, заявил в среду министр обороны КНР Чан Ваньцюань.

"В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия", - сказал он на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Астане.

"В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление", - отметил Чан Ваньцюань.

Он напомнил, что в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс - один путь" были достигнуты "огромные и важные договоренности по дальнейшему углублению и укреплению взаимных всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией". Китайская сторона готова совместно с российскими партнерами реализовать договоренности глав двух государств, углубить практическое сотрудничество во всех областях.

Главы военных ведомств России и Китая встретились на полях совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в среду в столице Казахстана.