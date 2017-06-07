Ростех: решения о поставках в Египет Ка-52К приняты, но контракт не подписан

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Принципиальные решения о поставках в Египет российских корабельных вертолетов Ка-52К приняты, но контракт еще не подписан. Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы буквально на днях летали в Египет, согласовывали эти вопросы, вертолетонесущие корабли изначально проектировались (под Ка-52К - прим. ТАСС). Речь идет о поставках Ка-52 как для нужд сухопутных сил, так и для базирования на "Мистралях". Я думаю, что решения принципиальные приняты, подписание контрактных документов - это вопрос технический", - сказал он.

Ранее сообщалось, что победитель тендера на поставку корабельных вертолетов для египетских "Мистралей" может определиться в конце мая.

Ка-52К является продолжением продуктовой линейки "морских" вертолетов, принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят вертолеты Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Также на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.