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Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" пройдут в сентябре в России

Армия и ОПК
7 июня, 10:26 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 7, июня. /ТАСС

Сергей Шойгу выразил уверенность, что участие представителей Индии и Пакистана в учениях будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран

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АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Международные антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" пройдут на территории России в сентябре, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия". Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане.

Министр выразил уверенность, что реализация этих предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.

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