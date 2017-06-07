Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" пройдут в сентябре в России

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АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Международные антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" пройдут на территории России в сентябре, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Особую роль в укреплении сотрудничества в антитеррористической деятельности играют совместные учения "Мирная миссия". Началась подготовка к очередным учениям, которые пройдут в сентябре 2018 года на российской территории. Рассчитываем, что в указанных мероприятиях примут участие представители Индии и Пакистана", - сказал Шойгу, выступая в среду на совещании министров обороны государств - членов ШОС в Казахстане.
Министр выразил уверенность, что реализация этих предложений будет способствовать расширению партнерства оборонных ведомств стран ШОС.