Экипаж "Североморска" получил госнаграды по итогам дальнего похода

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Командующий Северным флотом вручил экипажу большого противолодочного корабля "Североморск" государственные и ведомственные награды по итогам похода в Средиземное море, Индийский и Атлантический океаны. Об этом сообщили в пресс-служба флота.

"Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе торжественной встречи после выполнения задач дальнего похода большого противолодочного корабля "Североморск" вручил ряду военнослужащих государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По итогам восьмимесячного похода к наградам представлены более 200 военных "Североморска".

Поход отряда кораблей начался 15 октября 2016 года. Три месяца экипаж "Североморска" выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в акватории Средиземного моря. В середине января "Североморск" отправился в дальнее плавание, через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

Экипаж корабля представил российский флот в международном военно-морском учении "Аман - 2017", которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана. Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо- Верде). За время похода моряки также совершали деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Лиссабон (Португалия). Всего большой противолодочный корабль прошел более 40 тысяч морских миль.