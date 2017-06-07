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Минобороны РФ заинтересовано в вертолетах Ми-38 в арктическом исполнении

Армия и ОПК
7 июня, 13:46 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, июня. /ТАСС

По сравнению с другими вертолетами своего класса Ми-38 обладает лучшими летно-техническими характеристиками

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Многоцелевой вертолет Ми-38

Многоцелевой вертолет Ми-38

© Марина Лысцева/ТАСС

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Новый вертолет Ми-38 имеет перспективу в арктическом варианте исполнения, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"У этой машины есть еще перспектива в арктическом варианте исполнения, что тоже нас в принципе интересует. Он займет нишу между Ми-8 и Ми-26", - сказал Борисов в ходе посещения Казанского вертолетного завода.

Он отметил, что судьба вертолета зависит от того, насколько завод сумеет адаптировать его под требования Минобороны. "Эта машина имеет лучшие по отношению к вертолету Ми-8, который мы закупаем у Казанского вертолетного завода, характеристики по дальности и грузоподъемности", - добавил замминистра.

Как ранее заявлял Борисов, Минобороны предполагает закупку нескольких вертолетов Ми-38 в рамках действующей и будущей госпрограмм вооружения.

Ми-38 - многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе.

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