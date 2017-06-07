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Минобороны России уже получило 100 из 140 вертолетов Ми-8МТВ-5

Армия и ОПК
7 июня, 14:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, июня. /ТАСС

Как добавил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, завод поставляет вертолеты по гособоронзаказу со значительным опережением графика

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КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Казанский вертолетный завод поставил Минобороны РФ уже 100 из 140 машин Ми-8МТВ-5, согласно контракту до 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"У завода есть длительный контракт на поставку 140 машин Ми-8МТВ-5. Практически осталось поставить 40 машин до 2020 года, а также 10 учебно-тренировочных вертолетов "Ансат". Также мы сейчас обсуждаем заключение контракта на Ми-38", - сказал Борисов в ходе посещения завода.

Как добавил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, завод поставляет вертолеты по гособоронзаказу со значительным опережением графика.

Вертолеты Ми-8МТВ-5 оборудованы современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного оборудования, а также специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования, что дает возможность применения машин для решения как боевых, так и транспортных задач. В целях увеличения объема грузовой кабины фюзеляж подвергнут глубокой модернизации, количество посадочных мест увеличилось на треть и позволяет выполнять десантирование до 35 человек и транспортировку в сопровождении медицинского персонала до 12 раненых.

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