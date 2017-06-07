Силовики на учениях спасли "заложников" на судне в Кольском заливе

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МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств обезвредили захвативших судно "террористов" и спасли "заложников" на учениях в Кольском заливе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ по Мурманской области.
"Оперативным штабом в Мурманской области проведено антитеррористическое учение "Вихрь-2017". В ходе него выполнены мероприятия по пресечению террористического акта на крановом судне "Газшельф" во внутренних морских водах Кольского залива", - говорится в сообщении.
В учениях приняли участие подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, Пограничного управления. По легенде, террористы напали в Кольском заливе на крановое судно "Газшельф", захватили заложников и обстреляли прибывшую на место группу быстрого реагирования частной охранной организации.
По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения с поставленными задачами справились.