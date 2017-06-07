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Медведев посетил ульяновский завод "Авиастар-СП"

Армия и ОПК
7 июня, 15:17 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 7, июня. /ТАСС

Премьер осмотрел линию окончательной сборки, где работают над самолетами Ту-204 и Ан-124, а также цех агрегатной сборки отсеков фюзеляжа Ил-76 и Ил-78

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УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ульяновск посетил предприятие "Авиастар-СП".

Он осмотрел линию окончательной сборки, где работают над самолетами Ту-204 и Ан-124, а также цех агрегатной сборки отсеков фюзеляжа Ил-76 и Ил-78.

Глава правительства поинтересовался объемом заказа на самолеты. Представитель предприятия сообщил, что сейчас "Авиастар-СП" выполняет контракт с Минобороны на 39 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По его словам, на базе этой модели идет работа над опытным образцом перспективного самолета-заправщика, который станет первым воздушным топливозаправщиком, произведенным в России. Он находится на завершающей стадии сборки.

"Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) также занято в кооперации по программе пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (специалисты завода занимаются монтажом интерьеров и отработкой систем) и МС-21, производит самолеты Ту-204 и занимается обслуживанием Ан-124 "Руслан".

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