На выставке военной техники на фестивале "Нашествие" впервые покажут робота-пожарного

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ТВЕРЬ, 7 июня. /ТАСС/. Посетители выставки военной техники, которую традиционно организовывает на рок-фестивале "Нашествие" в Тверской области Министерство обороны РФ, впервые смогут увидеть робота-пожарного "Уран-14" c дистанционным управлением, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.
"Впервые в этом году гости фестиваля увидят новейшего робота с дистанционным управлением "Уран-14" или робота-пожарного", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что на выставке также впервые продемонстрируют и другой образец техники инженерных войск Минобороны РФ - установку разминирования УР-77. "Всего на выставке будет представлено более 20 различных видов военной техники: как современной, так и исторической", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в текущем году также планируется выступление пилотажной группы "Русские Витязи", которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в небе над фестивалем на новых многофункциональных истребителях СУ-30СМ, а также выступление девушек-военнослужащих воздушно-десантных войск с демонстрацией элементов воздушной акробатики при десантировании с парашютом.
Как сообщалось ранее, рок-фестиваль "Нашествие" пройдет с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области в 18-й раз. Мероприятие, которое проводится с 1999 года, проходит под открытым небом, а зрители во время фестиваля проживают в палаточных городках. В последние несколько лет Министерство обороны РФ проводит на фестивале выставку военной техники, а также авиашоу в исполнении пилотажных групп.