Кулинарная битва: в РФ проходит крупнейший поединок военных поваров

ТАСС/Минобороны РФ

В городе Вольск Саратовской области проходит российский этап конкурса лучших военных поваров и пекарей. В нем принимают участие около 60 военных поваров, коков и пекарей, из которых будут определены лучшие в профессии.

Свои команды на соревнования выставили военные округа и флота, ВКС, РВСН, ВДВ, 12 ГУМО, а также команды от Вольского военного института материального обеспечения, 100 отдельного полка обеспечения и Росгвардии.

В ходе финала военным поварам предстоит из продуктовой корзины, в которую входит 38 наименований продуктов, приготовить полноценный обед по произвольной рецептуре. Военным пекарям предстоит показать мастерство в выпечке "классического" армейского хлеба весом 1,1-1,2 кг и не менее 10 видов хлебобулочных изделий.

По итогам соревнований определится сборная ВС РФ, которой предстоит бороться на Армейских международных играх за право называться сильнейшими среди военных поваров и хлебопеков в международном конкурсе "Полевая кухня".