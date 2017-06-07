Российский этап "Военного ралли" пройдет в июне на юге России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский этап конкурса "Военное ралли" впервые пройдет на юге России в июне. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Это индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники, которые повысят престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в соревнованиях", - сказал он.

По итогам соревнований будет определен состав сборной Вооруженных сил России для участия в АрМИ-2017. За право войти в состав сборной страны поборются шесть команд от четырех военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск. Также в российском этапе примут участие представители Росгвардии. За право представлять Россию боролись более 27 тысяч военных водителей.

Участникам соревнований предстоит преодолеть около 1100 километров по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Старт российского этапа, который продлится семь дней, намечен на 12 июня, международный этап запланирован на 30 июля в Волгограде.

"В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство наших военных водителей", - отметил Булгаков. Соревнования пройдут на пересеченной местности с оврагами, крутыми подъемами и спусками, песчаными дюнами, во время конкурса будут действовать жесткие требования по соблюдению экологической безопасности.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".