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Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году

Армия и ОПК
7 июня, 17:58 UTC+3

Как сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, если испытания будут завершены в 2018 году, то Минобороны рассмотрит вопрос о госзакупке нового летательного аппарата

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КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Опытно-конструкторского бюро имени Симонова.

"Пройдя этап разработки экспериментального образца, они подняли в воздух эту модель, и сейчас у них на выходе уже опытный образец. Я думаю, что они в течение этого и следующего года завершат эту работу, выйдут на государственные испытания, а российская армия будет иметь новый класс беспилотного летательного аппарата", - сказал Борисов.

По его словам, предприятие несколько лет назад в тяжелой конкурентной борьбе выиграло конкурс на разработку тяжелого беспилотника.

"Мы будем рассматривать вопрос о государственной закупке с 2018 года. Беспилотник "Зеница" мы готовы покупать с 2018 года, а если завершат государственные испытания в 2018 году - будем и тяжелый беспилотник покупать. Они не уступают по своим характеристикам тем образцам, которые сегодня имеются на вооружении у армий мира", - добавил Борисов.

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