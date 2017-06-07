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Гендиректор КРЭТ и научный руководитель "Алмаз-Антея" получили премию имени Жукова

Армия и ОПК
7 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Николай Колесов, генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Кашин и научный руководитель концерна "Алмаз-Антей" Павел Камнев стали лауреатами государственной премии имени маршала Жукова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, граждан России, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций. Каждый из них в своем деле - профессионал высокого класса", - отметил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, вручавший премию.

Премию за достижения в области военной науке, помимо Колесова, получили заместитель гендиректора КРЭТ и генеральный конструктор системы радиоэлектронной борьбы Юрий Маевский, начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Юрий Ласточкин, заместитель гендиректора ВНИИ "Градиент" Владимир Вернигора и другие.

За достижения в создании вооружения и военной техники были награждены, кроме Кашина, гендиректор АО "Боткинский завод" Виктор Толмачев, глава ЦНИИ автоматики и гидравлики Анатолий Шаповалов, гендиректор и генеральный конструктор предприятия "Титан - Баррикады" Виктор Шурыгин.

Премии имени Жукова были вручены и за достижения в искусстве. Их получили первый заместитель председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Бусловский (за литературный проект "Важнейшие слагаемые Великой Победы") и скульптор Студии военных художников имени М. Л. Грекова Михаил Переяславец (за создание композиций, посвященных участникам Первой мировой и Великой Отечественной войн).

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