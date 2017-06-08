Россия поделится своими наработками по диверсификации ОПК с партнерами по ОДКБ

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БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Россия планирует поделиться своим опытом по диверсификации оборонной промышленности с партнерами в странах ОДКБ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам XV заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
"Я поделился информацией о работе, которая ведется Российской Федерацией по диверсификации ОПК, оборонного производства в части налаживания устойчивого выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в интересах энергетики, здравоохранения, электрогенерации, - сказал Рогозин. - После завершения мероприятий, которые придадут этой работе статус государственной программы, мы планируем поделиться нашими наработками, нашими технологиями с нашими коллегами по ОДКБ".
По его словам, на предприятиях союзников вполне можно развернуть крупноблочную сборку, а впоследствии и более детальную сборку различных агрегатов. Рогозин отметил, что формальный подход преодолен, а сейчас эта работа приобретает практический смысл.
Вице-премьер отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов. Рогозин сообщил, что уже активно налаживается сотрудничество с Казахстаном, где есть предприятия чрезвычайно важные для российского ОПК с точки зрения испытательной и стендовой базы.