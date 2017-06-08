Новый класс артиллерийских боеприпасов появится в РФ через два-три года

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Об этом сообщил генеральный директор концерна Сергей Русаков.
"Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом", - рассказал он.
В то же время первый заместитель генерального директора концерна Владимир Тихонов отметил, что в портфеле заказов "Техмаша" много работ, которые находятся на высокой стадии завершения. "Надеемся, что в ближайшие два - три года мы получим принципиально новый класс боеприпасов, в том числе артиллерийских", - заявил он.
Отмечается, что в сегменте ответственности "Техмаша" к 2020 году будет выполнено требование госпрограммы вооружения о доведении доли современных образцов вооружения в российской армии до 70%.