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Новый класс артиллерийских боеприпасов появится в РФ через два-три года

Армия и ОПК
8 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Гедиректор концерна "Техмаш" Сергей Русаков отметил, что "через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом"

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Материал из 1 страницы
Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ"

Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Об этом сообщил генеральный директор концерна Сергей Русаков.

"Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом", - рассказал он.

В то же время первый заместитель генерального директора концерна Владимир Тихонов отметил, что в портфеле заказов "Техмаша" много работ, которые находятся на высокой стадии завершения. "Надеемся, что в ближайшие два - три года мы получим принципиально новый класс боеприпасов, в том числе артиллерийских", - заявил он.

Отмечается, что в сегменте ответственности "Техмаша" к 2020 году будет выполнено требование госпрограммы вооружения о доведении доли современных образцов вооружения в российской армии до 70%.

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