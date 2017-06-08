Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Николай Фильченков" провел боевые стрельбы в ходе учений в Черном море

Армия и ОПК
8 июня, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В ближайшие сутки экипаж проведет в море тренировки по борьбе за живучесть корабля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков"

Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков"

© REUTERS/Murad Sezer

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В районе морского десантного полигона Опук корабль произвел стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по береговым мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условного противника на побережье. Также экипаж выполнил артиллерией стрельбу по морским и воздушным целям", - сказал он.

В ближайшие сутки экипаж проведет в море тренировки по борьбе за живучесть, отработает организацию охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама