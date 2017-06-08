"Николай Фильченков" провел боевые стрельбы в ходе учений в Черном море

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"В районе морского десантного полигона Опук корабль произвел стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по береговым мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условного противника на побережье. Также экипаж выполнил артиллерией стрельбу по морским и воздушным целям", - сказал он.
В ближайшие сутки экипаж проведет в море тренировки по борьбе за живучесть, отработает организацию охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.