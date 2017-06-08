Финалы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" пройдут 10 июня

ПОЛИГОН ПРУДБОЙ /Волгоградская область/, 8 июня. / ТАСС/. Финалы всероссийских соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" пройдут под Волгоградом 10 июня. Об этом журналистам рассказал главный судья соревнований - начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск полковник Роман Бинюков.

"По результатам завтрашнего дня будут определены победители полуфинала, а в субботу начнется индивидуальная гонка команд Южного военного округа (ЮВО), Восточного военного округа (ВВО), Западного и Центрального военных округов. По результатам индивидуальной гонки будет выведен общий результат по взводам и экипажам всех команд", - сказал он.

8 иююня на полигоне Прудбой прошла индивидуальная гонка среди команд Северного флота, ВДВ и Казанского танкового училища. 9 июня участники отработают вождение в составе взводов, нормативы по тактической подготовке и пройдут полосу препятствий.

"Лидеры уже есть в "Суворовском натиске" - это команды и экипажи Дальневосточного и Московского военных училищ, а также ЮВО и ВВО. Лидеры среди танкистов - ЮВО и ВВО. Основная борьба разворачивается между ними, все решит индивидуальная гонка", - сказал Бинюков.

Он напомнил, что первое место конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" присуждается как в общекомандном зачете среди танкового и мотострелкового взвода, так и среди танковых и мотострелковых экипажей.

"Будут отобраны восемь лучших экипажей, которые приедут в Алабино и на Прудбой, где они продолжат подготовку к международным этапам Армейских игр", - сказал Бинюков.