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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Второй патрульный корабль Арктической зоны "Николай Зубов" будет заложен в 2018 году, сообщает Минобороны России.
"Заместитель главкома ВМФ по вооружению (вице-адмирал Виктор Бурсук - прим. ТАСС) проверил ход строительства патрульного корабля арктической зоны "Иван Папанин", на котором завершается формирование корпуса. Второй корабль этого проекта "Николай Зубов" будет заложен для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в 2018 году", - говорится в сообщении.
В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
Также для ВМФ РФ на "Адмиралтейских верфях" строится дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", который планируется сдать флоту в этом году.