Коллегия Минобороны РФ обсудит перераспределение средств гособоронзаказа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Коллегия Минобороны РФ 9 июня обсудит перераспределение средств государственного оборонного заказа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

"В Москве под руководством главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации по вопросам уточнения заданий государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по результатам его размещения в части включения новых заданий и перераспределения средств по приоритетным задачам", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

С докладами выступят заместитель министра обороны Юрий Борисов, а также главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления.

Ранее Борисов сообщал, что на выполнение гособоронзаказа в 2017 году будет выделено более 1,4 трлн рублей. В 2016 году, согласно данным, озвученным вице-премьером Дмитрием Рогозиным, объем гособорнзаказа составил 1,8 трлн рублей.