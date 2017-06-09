Бортовые комплексы обороны для крылатых ракет прошли испытания в России

МОСКВА, 9 июня /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создал и испытал бортовые комплексы обороны для крылатых ракет различных модификаций. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"Мы подготовили комплект аппаратуры для установки на крылатые ракеты различных модификаций. Причем боевая часть ракет может быть какая угодно, но все они будут оснащены бортовыми комплексами обороны", - сказал Михеев.

Он уточнил, что на сегодняшний день эта система уже прошла все необходимые испытания.

Бортовой комплекс обороны - это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации.