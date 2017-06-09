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Еще 24 населенных пункта присоединились к перемирию в Сирии

Армия и ОПК
9 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1571

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еще 24 соглашения о присоединении сирийских населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий подписаны в течение суток, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

К соглашению присоединились населенные пункты в провинциях Идлиб и Дамаск.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1571. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 219", - говорится в сообщении.

Российские наблюдатели зафиксировали за сутки девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Дераа и Хама, турецкие - восемь нарушений в провинциях Хомс, Хама, Дамаск и Дераа, но обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

За сутки российский Центр по примирению враждующих сторон провел шесть гуманитарных акций в городе Алеппо (местному населению доставили 1,2 тонны продуктов питания) и провинции Хомс (1,6 тонны продовольственных наборов). Гуманитарную помощь получили 879 человек. Также российские военные медики помогли 255 людям. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция. В район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продуктов питания.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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